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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Візові програми у Великій Британії ставлять українських біженців у невизначеність

Українців у Британії можуть змусити повертатися додому.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Українські біженці

Українські біженці / © ТСН.ua

Українські біженці у Великій Британії опинилися в підвішеному стані, наразі постійного статусу немає, а повертатися небезпечно.

Про це пише видання The Independent.

Понад 218 тисяч українців прибули до Великої Британії з початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Вони отримали тимчасовий захист за спеціальними візовими програмами — «Homes for Ukraine» та «Family Scheme». Але вже зараз багато хто з них знову відчуває невизначеність: уряд Британії не запропонував шляху до постійного проживання, а термін дії їхніх віз добігає кінця.

36-річна Лідія, яка втекла з України з немовлям і малюком, тепер боїться, що в разі відсутності чіткого механізму продовження дозволу на проживання їй доведеться повертатися до зруйнованої війною країни.

«Навіть якщо оголосять перемир’я, я не повірю, що все скінчилося. Через п’ять років росіяни можуть знову прийти. Мого сина заберуть у військо, а доньку можуть вбити або зґвалтувати», — каже вона.

Як свідчить опитування Управління національної статистики Великої Британії, проведене у 2024 році, майже 70% українських біженців хотіли б залишитися. Але без визначеного правового статусу багато хто буде змушений або шукати притулку в інших країнах, або повертатися в Україну попри загрозу.

Наразі уряд Великої Британії запропонував лише 18-місячне продовження тимчасових віз. Можливості для постійного проживання не передбачено. Представники МВС Британії заявили, що таке рішення узгоджується з наміром українського уряду повернути своїх громадян додому.

У грудні 2024 року в Україні навіть створили Міністерство національної єдності — для підтримки повернення понад 7 мільйонів громадян.

Однак представники благодійних організацій вважають, що примусове повернення — не вихід. Вони наголошують, що українцям слід надати право вибору. Багато хто вже інтегрувався в британське суспільство, діти ходять до місцевих шкіл і вважають себе британцями.

«Україні, звісно, потрібні люди для відновлення, але повертатися мають ті, хто цього хоче. Потрібно дати людям право на вибір», — зазначає Стан Бенеш, директор благодійної організації Opora.

Євросоюз вже запропонував продовжити тимчасовий захист для українців до 2027 року. Лондон закликають зробити аналогічний крок: розширити терміни віз до 36 місяців і створити шлях до постійного поселення.

Через невизначеність деякі українці вже звертаються по статус біженця: лише за перший квартал 2025 року було подано майже 380 заяв — утричі більше, ніж за весь 2024 рік.

Благодійники зазначають, що без ясності щодо майбутнього українці не можуть орендувати житло, отримати стабільну роботу чи побудувати життя в новій країні. Більшість працює не за спеціальністю або шукає тимчасову зайнятість. А ризик опинитися без даху над головою у біженців із України вдвічі вищий, ніж у середньому по країні.

Без чіткої імміграційної політики навіть ті, хто вже інтегрувався, залишаються в підвішеному стані — без гарантій, що зможуть залишитися у країні, яку вже вважають домом.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що британський уряд вирішив подовжити візи українським біженцям ще на 18 місяців. Йдеться про українців, які приїхали до Британії в пошуках прихистку від війни після 24 лютого 2022 року.

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