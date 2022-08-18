Візові санкції для росіян: чому це важливо і які європейські посадовці не підтримують обмеження  

Росіянам можуть заборонити видавання віз, але наразі в Євросоюзі немає єдиної думки щодо цього.

Підтримують заборону видавання шенгенських віз громадянам РФ країни зі Східної Європи. Проте деякі держави не бажають реалізовувати таке обмеження.

Про це пише CNN.

Як розповів колишній прем'єр-міністр і міністр закордонних справ Фінляндії Олександр Стубб, "єдиний спосіб змінити серця і уми російського народу"- запровадити повну візову заборону для них. Водночас, як зазначається, раніше посадовець виступав за лібералізацію візового режиму з РФ.

"Це сумний стан справ, але ціна війни повинна бути відчутна для російських громадян. Єдиний спосіб змінити серця і уми російського народу - це дати йому зрозуміти, що те, що робить Путін, є кричущим порушенням міжнародного права. Це означає повну візову заборону для росіян", — пояснив Стубб зміну своєї позиції.

Колишня міністерка оборони Литви і нинішня пані член Європарламенту Раса Юкнявічене вказала на ще одну причину введення візових обмежень для громадян РФ. За її словами, "це в першу чергу питання безпеки".

"Російські громадяни їздять в ЄС переважно через Фінляндію та Естонію. Офіційні служби цих країн перебувають під величезним тиском. Росію контролюють успадковані від КДБ структури, які використовують відкритість країн Шенгенської зони для різних операцій", — повідомила Юкнявічене.

Натомість проти візових санкцій виступає канцлер Німеччини Олаф Шольц. На його думку, кордони не можна закривати, бо мовляв є росіяни, які не підтримують війну і тікають від режиму Путіна.

Однак високопоставлений німецький дипломат в розмові з CNN розповів, що насправді Шольц прагне "збалансувати свою власну партію, яка розколота між тими, хто хоче діалогу з Росією, і тими, хто хоче здаватися жорстким".

Нагадаємо, нещодавно канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що не підтримує ідею заборонити в'їзд громадянам Росії до країн Європейського Союзу. Канцлер Німеччини сказав, що хтось тікає від режиму Путіна.

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Натомість заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Пшидач зазначає, що німецький канцлер не хоче помічати того, що росіяни підтримують агресивну політику свого президента Володимира Путіна.