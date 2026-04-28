ТСН у соціальних мережах

Світ
Візит Чарльза ІІІ до США та нова атака на Туапсе: головні новини ночі 28 квітня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися про головні події ночі.

Чарльз ІІІ та Дональд Трамп

Чарльз ІІІ та Дональд Трамп / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 28 квітня 2026 року:

  • У Криму пролунала серія вибухів: повідомляють про дрони та активність на аеродромах Читати далі –>

  • Україна в ООН закликала негайно припинити бойові дії біля АЕС: існує ризик ядерної катастрофи Читати далі –>

  • У Росії заявили про атаку на НПЗ у Туапсе: спалахнули резервуари з пальним Читати далі –>

  • Росія вдарила дроном по Сумах: пошкоджено будинки та магазин Читати далі –>

  • Чарльз III із Каміллою прибули до США: перший держвізит британського монарха за майже 20 років (відео) Читати далі –>

