Візит Келлога до Польщі збігся з атакою дронів РФ: що відомо про небезпечну поїздку

Спецпредставник Тампа по Україні Кіт Келлог / © Associated Press

Генерал Кіт Келлог, який є спецпосланцем Дональда Трампа в Україні, перебував у дорозі до Польщі саме в момент, коли над її територією було збито російські дрони.

Про це повідомив телеканал CNN з посиланням на поінформоване джерело.

Хоча подробиці поїздки Келлога офіційно не розголошуються, за інформацією джерела, Келлог деякий час пробуде у Польщі й днями вирушить до України.

Видання зазначає, що інцидент з російськими дронами став першим випадком, коли НАТО відкрило вогонь після початку війни в Україні. Польські та нідерландські винищувачі перехопили дрони за підтримки багатонаціональних сил Італії, Німеччини та НАТО.

Важливість поїздки Келлога полягає в тому, що вона відбувається на тлі зростання напруги. Навіть до інциденту з дронами, візит спецпредставника Трампа привернув би увагу, а тепер його подорож є свідченням того, наскільки серйозно сприймається ситуація, що склалася в регіоні.

Проінформоване джерело також стверджує, що візит Келлога до Польщі відбувся за дорученням президента США Дональда Трампа.

Сам Келлог кілька днів тому після удару росіян по будівлі Кабміну України, попереджав, що події «можуть вийти з-під контролю». Він нагадав, що історія свідчить, що після таких ударів війна може загостритися, і масована атака Росії на Київ 7 вересня свідчить про небезпечне підвищення рівня ескалації війни.

Ключові моменти про атаку на Польщу

Польські військові були змушені підняти у повітря винищувачі F-16 та літаки НАТО, щоб відбити атаку. Це є першим випадком у новітній історії, коли літаки Альянсу вели бойові дії проти російських цілей.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські дрони увійшли до повітряного простору Польщі з території Білорусі та України. На його думку, ця атака є «надзвичайно небезпечним прецедентом для Європи».

Один з російських дронів влучив у будинок літнього подружжя у селі Вирики-Воля на сході Польщі. Томаша та Аліцію Веселовських врятувало лише те, що вони були внизу у своїй вітальні перед телевізором, коли дрон влетів і зруйнував другий поверх їхнього будинку.

На тлі падіння дронів у Польщі міністр закордонних справ Радослав Сікорський заявив, що далі «може бути гірше». Водночас він оцінив реакцію країни на інцидент як ефективну.