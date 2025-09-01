Візит Путіна до Китаю: чому поїздка стала найдовшою та чого очікувати від зустрічі з Сі

Путін і Сі Цзіньпін / © Associated Press

Той факт, що нинішній візит очільника Кремля Володимира Путіна до Китаю є таким тривалим — чотири дні, — говорить багато про що. Так само як і вибір часу — лише за два тижні після того, як Путін зустрівся з американським президентом Дональдом Трампом на Алясці.

Про це пише спеціальний кореспондент Sky News Айвор Беннет.

«Це схоже на дуже навмисну ілюстрацію того, наскільки близька Москва до Пекіна перед обличчям спроб США послабити ці відносини і їхнього прагнення припинити війну в Україні», — пише журналіст.

На думку спецкора Sky News, з Китаєм американський президент спробував тактику «кнута». Загрози тарифів і вторинних санкцій за те, що він продовжує купувати російську нафту. А з Росією, судячи з усього, — тактику «пряника».

«Окрім нових попереджень про „масовані“ санкції проти Москви, минулого тижня інформаційне агентство Reuters повідомило, що під час нещодавніх переговорів американські та російські чиновники також обговорювали енергетичні угоди, сподіваючись спонукати Кремль до мирної угоди і почати розмивати свої зв’язки з Пекіном. Але програма Путіна в Китаї, схоже, покликана підкреслити, що його відносини з Сі Цзіньпіном сильніші, ніж будь-коли», — йдеться у статті.

Після дводенного саміту Шанхайської організації співробітництва з питань безпеки у вівторок, 2 вересня, Сі Цзіньпін і Путін проведуть переговори віч-на-віч, а в середу російський диктатор займе місце почесного гостя на військовому параді, присвяченому 80-й річниці офіційної капітуляції Японії у Другій світовій війні.

«Символізм зрозумілий — Росія і Китай пліч-о-пліч боролися проти ворогів минулого, і вони залишаться єдиними перед загрозами майбутнього», — йдеться у статті.

Зазначається, що будуть й інші потужні фотосесії, зокрема, з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді, який є одним з низки лідерів, з якими Володимир Путін проведе двосторонні переговори.

Рукостискання і посмішка в кулуарах саміту за кілька днів після того, як Трамп вдарив по Індії 50%-ми тарифами на російську нафту, будуть дипломатичним еквівалентом того, що він так би мовити «кине камінь» у бік Вашингтона.

«Для Росії весь візит виглядає як демонстрація солідарності в умовах санкцій — що Москва та її союзники мають імунітет до тиску Заходу. Але попри символізм, Кремль шукатиме тут і конкретику. Двостороння торгівля з Китаєм, яка допомагала утримувати російську економіку на плаву після вторгнення в Україну, в останні місяці почала падати», — резюмує Айвор Беннет.

Нагадаємо, кремлівський диктатор Володимир Путін 31 серпня прибув до китайського міста Тяньцзінь, де стартував саміт ШОС. Візит триватиме чотири дні. Китайський глава Сі Цзіньпін зустрів Путіна червоною доріжкою, музичним супроводом та рукостисканням. Дружина глави КНР Пен Ліюань також особисто привітала диктатора Росії.

Китайські державні ЗМІ наголошують, що нинішні відносини між Москвою та Пекіном перебувають «на історично високому рівні».