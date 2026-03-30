Візит російської делегації до Капітолію спричинив скандал

Капітолій / © Associated Press

Реклама

Візит російської делегації до Капітолію в США, організований офісом представниці від Республіканської партії Анни Пауліни Луни, викликав жорстку критику з боку проукраїнських законодавців.

Про це пише Politico.

«Іноземним політичним агентам наших супротивників НІКОЛИ не слід дозволяти перебувати на Капітолійському пагорбі», – написав член Палати представників Майк Квіглі (демократ від штату Іллінойс), заявивши, що цей «візит» відкриє двері для масштабної загрози самій демократії.

Реклама

Квіглі додав, що візит російської делегації свідчить про те, що адміністрація Трампа ставить знак моральної рівності між Росією та Україною у війні.

Член Палати представників Джеймі Раскін (демократ від штату Меріленд) розкритикував Луну за проведення «приватної екскурсії Капітолієм для членів Думи, які люблять Путіна», та у своїй заяві назвав російського лідера «наставником і добрим другом» президента Дональда Трампа.

«Можливо, вона навчилася від своїх російських товаришів, як бути повністю слухняною авторитарному президенту. Можливо, вони обговорювали свою спільну опозицію до української демократії та прав людини, а також чисте захоплення від того, що вони по різні боки війни Трампа в Ірані», - сказав він.

І критика лунала не лише від демократів.

Реклама

Член Палати представників Джо Вілсон (республіканець) заявив, що «самопроголошені вороги американського способу життя та винуватці жахливих масових убивств, члени воєнного злочинного режиму Путіна не повинні бути прийняті жодним чином.

«Я порівнюю цю зустріч на Капітолійському пагорбі з візитом [представників] Третього Рейху», - сказав він.

Коли представника Дона Бекона (республіканець від штату Небраска) запитали про зустріч, він заявив, що «російський президент Путін та його поплічники ненавидять Америку, ненавидять свободу та хочуть підірвати авторитет США на кожному кроці. Їхнє вторгнення в Україну – це один гігантський воєнний злочин».

Візит росіян до Капітолію – що відомо

Згідно з опублікованими фото, окрім республіканки Анни Пауліни Луни на зустрічі з росіянами були представники-республіканці Елі Крейн (Аризона), Деррік Ван Орден (Вісконсин) та Енді Оглз (Теннессі), а також демократ Вісенте Гонсалес (Техас).

Реклама

Законодавці зустрілися з російською делегацією, до складу якої входили В'ячеслав Ніконов, онук помічника Йосипа Сталіна, та кілька членів комітету російської Держдуми з питань закордонних справ.

Вони позували для фото біля Інституту миру США та були помічені, як прогулюються Скульптурною залою Капітолію .

Організаторка екскурсії пояснила, що цей візит росіян був спрямований на підтримку прагнення адміністрації Трампа «до миру, а також економічних можливостей».

