Що з рукою Трампа: загадкове фото спричинило спекуляції про здоров’я президента США

Президент США Дональд Трамп прибув до Великої Британії з історичним державним візитом, де його та першу леді Меланію Трамп прийме король Чарльз. Увагу журналістів і користувачів соцмереж привернула права рука президента, на якій помітна пляма, схожа на тональний крем.

Про це пише видання Daily Mail.

Фотографії під час підготовки Трампа до вильоту з Вашингтона показали пляму на правій руці 79-річного президента. Останніми місяцями користувачі Мережі помічали синці на його руках, які зазвичай приховуються під товстим шаром макіяжу.

У серпні під час зустрічі в Овальному кабінеті з президентом Південної Кореї Лі Чжє Мьоном на руці Трампа був помітний великий синець. Аналогічні синці з’явилися після гри в гольф з колишнім бейсболістом Роджером Клеменсом, якого Трамп пізніше включив до Зали слави бейсболу.

Минулого місяця користувачі Мережі також помітили на руці президента помітну пляму тонального крему, яка не відповідала кольору його шкіри. Це спричинило появу численних теорій про стан здоров’я Трампа, попри спроби Білого дому спростувати чутки.

7 серпня офіційні особи повідомили, що Трампу діагностували «хронічну венозну недостатність», а прессекретарка Білого дому Каролін Левітт додала, що синці на руках президента «є наслідком» частих рукостискань та приймання аспірину.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Президент США Дональд Трамп знову опинився у центрі уваги. Під час церемонії вшанування жертв терактів 11 вересня у Пентагоні ЗМІ зафіксували помітну асиметрію його обличчя.