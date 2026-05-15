Зустріч Трампа і Сі Цзіньпіна: що вони говорили про Україну та чому Путін терміново летить до Китаю

Візит Трампа до будинку Сі Цзіньпіна / © Associated Press

Офіційний візит Дональда Трампа до Китаю, що тривав із 13 по 15 травня, став його першою поїздкою до Пекіна за останні дев’ять років, з часів його першого президентського терміну.

Ці триденні переговори мали вирішити головні проблеми у відносинах між США та Китаєм. На закритих зустрічах лідери двох держав спробували знайти компроміси у торговельних суперечках, обговорили ситуацію навколо війни в Україні та безпекові кризи на Близькому Сході. Проте головним каменем спотикання стало майбутнє Тайваню.

Сі Цзіньпін поставив Трампа перед вибором

Торговельні переговори між Вашингтоном і Пекіном просуваються, проте питання Тайваню залишається критичним. Як повідомляють Reuters та Sky News, під час закритої зустрічі з Дональдом Трампом лідер КНР Сі Цзіньпін прямо попередив: помилки щодо Тайваню можуть спровокувати військовий конфлікт.

За оцінкою аналітика Джо Мазура (Trivium China), це було максимально жорстке і недвозначне застереження для США.

Сі Цзіньпін та Дональд Трамп / © Associated Press

Водночас у звіті американської сторони тему Тайваню взагалі оминули. Білий дім зосередився на безпеці в Ормузькій протоці та готовності Китаю купувати американську нафту. Головною метою зустрічі було втримати крихке торговельне перемир’я, укладене минулого жовтня.

Попри застереження китайського лідера Сі Цзіньпін, політика Вашингтона щодо Тайваню залишається стабільною. Про це в інтерв’ю Sky News заявив держсекретар США Марко Рубіо.

Він підкреслив, що курс США не змінювався вже за багатьох президентів, а будь-яка спроба Китаю змінити статус-кво силою буде «жахливою помилкою». За словами Рубіо, Пекін має другу за потужністю армію у світі, тому військовий конфлікт став би катастрофою для планети. Водночас у Білому домі вважають, що Китай віддав би перевагу референдуму на Тайвані для вирішення цього питання.

Візит Трампа до будинку Сі Цзіньпіна

Президент США Дональд Трамп розповів журналістам на борту свого літака про враження від відвідин Чжуннаньхая — закритого урядового комплексу в Пекіні, де мешкає китайський лідер Сі Цзіньпін. За словами американського президента США, іноземців туди практично не пускають, повідомляє Sky News.

Під час зустрічі Сі Цзіньпін особисто провів для американського колеги екскурсію старовинними садами резиденції. Трамп зізнався, що місце його вразило.

«Я поїхав туди, де живе Сі, а таке трапляється дуже рідко. Ви були там? Не знаю. Так, це було прекрасно. Неймовірно. Люди, я маю на увазі, ніколи раніше цього не бачили», — розповів Трамп.

Коли ж американський лідер запитав, чи приймають тут інших глав держав, лідер КНР підтвердив, що це виняткова рідкість, але додав: «Наприклад, тут був Путін».

Президент США Дональд Трамп під час візиту до закритого урядового комплексу в Пекіні, де мешкає китайський лідер Сі Цзіньпін / © Associated Press

Однак згодом, на борту літака Air Force One, Дональд Трамп прокоментував своє ставлення до лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Під час розмови із журналістами, президент США наголосив, що поважає китайського лідера за розум та патріотизм.

«Він керівник. Він президент Китаю. Я про це не думаю. Ти маєш справу з тим, що є. Я його поважаю. Він дуже розумний. Він любить свою країну. Я його поважаю», — висловився президент США.

«Чи є він диктатором — це вже вам вирішувати», — додав Трамп.

Лідери США та Китаю обговорили війну в Україні

Під час візиту до Китаю, Трамп обговорив із Сі Цзіньпіном війну в України. Проте деталей розмови американський лідер не повідомив.

«Ми обговорювали це… Ну, це питання, яке ми хотіли б вирішити. До вчорашнього вечора все мало добрий вигляд, але вчора вони зазнали серйозного удару. Отже, це однаково відбудеться, але дуже прикро», — відповів Трамп на те, чи обговорювали Україну», — відповів Трамп на запитання журналістів.

Підсумки зустрічі Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна

Перший раунд переговорів Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна в Пекіні показав суттєві розбіжності між державами, а реальні результати зустрічі виявилися вкрай скромними. Як пише The Independent, США фактично поїхали з Китаю ні з чим.

«Економіка США є найбільшою у світі. Вона має найпотужнішу армію. Її культурні норми проникають у кожну сім’ю на планеті, яка має доступ до потокового телебачення. І все ж від Трампа відмахуються на чаюванні в Пекіні та відправляють додому з мізерним подарунковим пакетом», — констатує The Independent.

В економічному плані Трамп оголосив про замовлення 200 літаків Boeing, хоча американська компанія розраховувала продати щонайменше 500. У геополітиці прориву також не відбулося: США не змогли змусити Пекін вплинути на військову машину Ірану, яка критично залежить від китайських деталей для ракет та безпілотників.

Як зазначають у виданні, оновлена домовленість про недопущення появи в Тегерана ядерної зброї — це лише повторення давньої офіційної позиції Китаю. Пекін також не взяв на себе зобов’язань допомогти з відкриттям Ормузької протоки.

Це виглядає дипломатичним провалом США, адже саме Китай, а не Америка, імпортує з Перської затоки майже половину своєї нафти і купує підсанкційну іранську сировину зі знижками. Усе, на що спромоглося китайське МЗС щодо цієї кризи, — це розмита заява: «Цей конфлікт, який ніколи не мав статися, не має підстав для продовження».

Тим часом The Wall Street Journal зазначає, що за підсумками саміту сторони обмежилися загальними фразами. Трамп заявив про укладання «фантастичних торговельних угод», проте не уточнив, про які саме угоди йдеться.

Своєю чергою влада Китаю повідомила про «серію нових спільних домовленостей», проте жодних конкретних деталей чи цифр там не назвали. Окрім того, президент США Дональд Трамп запросив лідера КНР відвідати Білий дім у вересні, проте Пекін це запрошення наразі залишив без офіційного підтвердження.

Одразу після Трампа, до Китаю приїде Путін

Найближчим часом, одразу після візиту американського президента Дональда Трампа, Китай планує відвідати російський лідер Володимир Путін. За даними видання Bloomberg, поїздка запланована на 20 травня 2026 року.

Журналісти зазначають, що це буде перша закордонна поїздка Путіна, що підтверджує тісний альянс Пекіна та Москви у протистоянні зі США. Протягом останніх чотирьох років КНР стала головним союзником Росії, підставивши їй плече в умовах жорстких західних санкцій через війну проти України.

Голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак вважає, що Путін полетить до Пекіна, аби переконати китайське керівництво в тому, що ситуація на фронті в Україні нібито йде за російським планом. На думку експерта, таким чином кремлівський диктатор намагатиметься зберегти економічну й політичну підтримку свого найпотужнішого союзника.

«Китай може натиснути на Росію з тим, щоб Росія, якщо й не підписувала мирний договір, то принаймні йшла на зупинку бойових дій. Тому і Україні, і європейцям важливо дипломатично пропрацювати цю історію та вести з Китаєм діалог щодо можливого припинення вогню», — резюмував експерт.

Нагадаємо, перед вильотом з Пекіна американська делегація на чолі з Трампом викинула у смітник біля трапа літака всі отримані китайські ґаджети, перепустки та одноразові телефони через побоювання кібершпигунства, що різко контрастувало з помпезною атмосферою самого візиту.

