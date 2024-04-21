Включно з ATACMS: коли США можуть відправити зброю Україні – відповідь сенатора

Марк Ворнер заявив, що у пакеті військової допомоги від США мають бути далекобійні ракети ATACMS більшого радіусу дії.

Сполучені Штати можуть відправити допомогу для України, зокрема далекобійні системи ATACMS, уже наступного тижня.

Про це заявив голова Комітету з питань розвідки американського Сенату, демократ Марк Ворнер в інтерв'ю CBS News.

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"Сподіваюся, щойно цей закон дійде до президента Байдена у вівторок чи середу, ці поставки відразу розпочнуться, включно з ATACMS більшого радіусу дії... Я сподіваюся, що коли президент підпише, ця зброя буде передана Україні до кінця тижня", – сказав Ворнер.

На уточнювальне запитання, чи будуть це дійсно ATACMS більшої дальності, сенатор відповів:

"Я вважаю, що протягом останніх кількох місяців адміністрація (Байдена) була готова підготувати або надати ATACMS. Це прописано в цьому законі".

Крім цього Ворнер нагадав, що українські захисники за два роки повномасштабної війни знищили 87% наявних у Росії сухопутних сил, 63% їхніх танків та 32% бронетранспортерів.

Сенатор зауважив, що моральний дух українців був чудовим, але він був підірваний за останні пару місяців, коли їм буквально давали нормовану кількість снарядів – "8-10 снарядів на день".

"Не можна недооцінювати ту мужність, рішучість українців, але якщо у них немає матеріалів, вони не можуть вистояти у цій боротьбі", – зазначив Ворнер.

Нагадаємо, в суботу, 20 квітня, Палата представників США ухвалила законопроєкт про допомогу Україні на майже 61 млрд доларів. Тепер це рішення має схвалити Сенат.

Президент Володимир Зеленський пояснив, що завдяки цій допомозі в України з'явиться шанс на перемогу.

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