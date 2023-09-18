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"Вкотре демонізують Україну": різка реакція МЗС на скандальну заяву служби безпеки Грузії

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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"Вкотре демонізують Україну": різка реакція МЗС на скандальну заяву служби безпеки Грузії

Протести в Грузії у березні 2023 року / Фото: Associated Press

Українське МЗС відкинуло звинувачення грузинських спецслужб про нібито причетність Києва до організації масових протестів у Грузії.

Теперішня влада Грузії намагається "демонізувати" Україну, щоб вирішити свої внутрішньополітичні питання.

Про це сказав речник українського МЗС Олег Ніколенко, коментуючи звинувачення Служби безпеки Грузії у нібито причетності України до підготовки "євромайдану" в Тбілісі.

"Звернули увагу на заяви представників грузинського силового блоку про нібито залученість української сторони до підготовки заколоту в Грузії.

Ця інформація не відповідає дійсності. Нинішня грузинська влада вчергове намагається демонізувати Україну, аби вирішити свої внутрішньополітичні питання", – каже Ніколенко.

Він запевнив, що Україна не втручалася, не втручається і не планує втручатися у внутрішні справи Грузії.

Нагадаємо, що грузинські спецслужби звинуватили України у підготовці "євромайдану" в Грузії.

Грузинська сторона стверджує, що нібито українська розвідка планує організувати масові протести в країні, після того, як Єврокомісія відмовить Тбілісі у наданні статусу кандидата у члени ЄС.

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Дата публікації
Перегляди
865
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