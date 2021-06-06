Вкрадені майже 600 лотерейних білетів принесли поляку лише збитки і загрозу в'язниці

Чоловіка за злочин можуть посадити на 5 років.

22-річний поляк із міста Ілава скористався відсутністю продавчині і вкрав 591 лотерейний білет, проте всі вони виявились порожні. А от строк в'язниці за пограбування чоловік таки може "виграти"

Про курйозний випадок пише видання Squeekly.

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Там уточнюють, що молодик зайшов до крамниці і попросив пляшку алкоголю. Та поки продавчиня відволіклася, чоловік вирішив нажитися і вкрав пластикову стійку з білетами миттєвої лотереї, яка стояла біля прилавка.

Коли чоловіка розшукала поліція за заявою продавчині, він встиг стерти захисні поля з усіх білетів та виявив, що жоден з них не приніс йому й одного злотого. Натомість матеріальні втрати, яких він завдав магазину, склали 2500 злотих (18,6 тисячі гривень). До всього ж, правоохоронці висунули йому обвинувачення. Покарання за крадіжку, яке передбачає кримінальний кодекс, – до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що в Одеській області чоловік обікрав власну матір. Його викрили копи, які ще й знайшли свідків злочину.

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