Вкрала пензлик для макіяжу: в Ірландії охоронець магазину вчинив сексуальне насильство над 15-річною дівчиною

Чоловік змусив дитину роздягнутися до спідньої білизна та поклав на неї свої руки.

У Дубліні охоронець вчинив сексуальне насильство над 15-річною дівчиною після того, як вона вкрала маску для обличчя та пензлик для макіяжу.

Про це пише видання RTE News.

Як зазначається, злочин стався ще півтора року тому. 35-річний Абдул Рахман Мохаммед вчинив сексуальне насильство над 15-річною дівчинкою в торговому центрі Dundrum.

Дівчина пішла в торговельний центр зі своїми друзями за покупками. Вона поклала пензлик для макіяжу та знімну маску для обличчя в куртку, але її зупинили, коли вона виходила, і привели в кімнату, де вона залишилася наодинці з Абдулом Рахманом Мохаммедом.

Він сказав дівчині, щоб вона попросила своїх друзів піти, інакше вони теж матимуть проблеми. Чоловік змусив дитину роздягнутися до спідньої білизна та поклав на неї свої руки.

Дівчина запитала, чи може вона знову одягнутися, і Мохаммед відповів так. Він запитав її, чи заплатить вона, і вона відповіла, що заплатить, тому він сказав їй зачекати його.

Вони зустрілися на парковці торгового центру, і вона думала, що їй потрібно заплатити 2,50 євро за маску для обличчя та щітку, але він хотів 250 євро.

Мохаммед заперечував звинувачення, але був засуджений присяжними в лютому минулого року. Він намагався стверджувати, що дівчина та її друзі стежили за ним..

У заяві потерпілого дитина сказала, що не могла закрити очі, не побачивши його обличчя. Напад чоловіка викликав у неї депресію та страх.

Суддя Орла Кроу засудила 35-річного охоронця до п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, що хтива парочка зайнялася сексом просто на борту літака на очах у пасажирів.

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