Вкрали "Тіні забутих предків": прихильники Навального у Франції назвали фільм Параджанова частиною "російської культури"

Посольство України у Франції звернулось до компетентних владних інституцій країни, зокрема до міністерства культури.

У Франції організатори Фестивалю російського фільму влаштовують показ фільму Сергія Параджанова "Тіні забутих предків" під назвою "Вогненні коні" і представляють стрічку "частиною російської культури".

Про це йдеться у повідомленні "Укрінформу".

"Культура продовжує цинічно використовуватися для легітимізації російської агресії. Відомо, що роками цей фестиваль "російського фільму" спирався на підтримку російської влади. Очевидно, що, незважаючи на ніби формальну зміну акцентів організаторами, їх методи багато в чому залишаються незмінними", – заявили кореспонденту "Укрінформу" в українському посольстві.

Дипломати наголосили, що йдеться випадок культурної апропріації, тож просять французьку владу розібратись з ситуацією та відновити справедливість.

"Тіні забутих предків" Сергія Параджанова включив до своєї програми так званий Фестиваль "російського фільму", який організувала асоціація "Інша Росія". Це вже 10-й подібний захід, який цього року його присвятили пам’яті російського опозиціонера Олексія Навального.

"Ми вважаємо, що навіть у ці неспокійні часи, попри насильство з боку нинішньої влади, необхідно продовжувати захищати і просувати російську культуру, зокрема, у сфері кіно", – йдеться в тексті-запрошенні організаторів фестивалю.

Росіяни закликають "відкрити та перевідкрити найкраще з російського кіно, минулого та сьогодення".

Нагадаємо, у січні 2024 року відзначали 100 років від дня народження Сергія Параджанова – великого режисера, вірменина за походженням, але українця за покликом серця. Саме Україну він називав своєю другою батьківщиною. А творчий шлях починав на Київській кіностудії імені Довженка. 9 січня в Києві, щоб вшанувати його пам'ять, зібралися актори, режисери та прихильники. Серед найвідоміших стрічок режисера – "Тіні забутих предків" – культовий український художній фільм, який був знятий 1964 року.

Картина є екранізацією однойменної повісті Михайла Коцюбинського. Головні ролі в фільмі зіграли Іван Миколайчук, Лариса Кадочникова та Тетяна Бестаєва.

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