"Вкрай незадоволений вчорашнім обміном": Кадиров обурився через рішення ФСБ та Міноборони РФ

Очільник Чечні Рамзан Кадиров обурився через рішення кремлівської влади щодо обміну полонених, який відбувся 21 вересня.

Про це Кадиров написав у Telegram.

"Вкрай незадоволений вчорашнім обміном. Навіть сама ситуація для мене в цілому незрозуміла. Завжди, коли ухвалювалися бойові чи тактичні рішення, з нами, активними учасниками спецоперації, радилися. А тут… Я розумію, нагорі в Міноборони та ФСБ набагато видніше, але я вважаю, що визнаних терористами злочинців не можна міняти на військовослужбовців", - написав він.

Очільник Чечні засмутився через те, що обмін відбувся "на українських умовах". Він зауважив, що тепер російські окупанти не будуть брати полонених.

"Наші бійці тиснули фашистів в Маріуполі, заганяли в Азовсталь, викурювали їх з підвалів, гинули, отримували поранення і контузії. Передача навіть одного цього азовського терориста мала бути неприйнятною. І тому не дивно, що бійці, які звільняли Маріуполь і зараз знаходяться на передовій, роблять свій висновок - не брати фашистів у полон", - сказав Кадиров.

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