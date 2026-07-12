«Вкрита сотнями мух»: жінка під час дитячої прогулянки знайшла валізу із людськими останками

Валіза / © pixabay.com

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У Великій Британії жінка під час дитячого «полювання за плюшевими ведмедиками» була шокована, виявивши валізу з людськими останками.

Про це повідомляє Metro.

Жінка розповіла, що разом зі своєю племінницею та племінником прийшли в парк на «полювання на плюшевих ведмедиків», організоване для збору коштів. Під час цього заходу вона виявила тіло.

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«Я побачила валізу, вкриту сотнями мух. Спочатку я почув їхнє дзижчання. Я помітив, що це була велика валіза, а поруч лежали снігоприбиральні сани», — пригадали моторошні деталі вона.

Напередодні поліція отримала повідомлення про можливе вбивство в квартирі на Кінгфішер-Корд у Вандсворті, що знаходиться за майже 50 км від рекреаційного майданчика Борстал у графстві Кент, де було зроблено знахідку. Невдовзі після цього двоє чоловіків віком 27 та 32 років зізналися у вбивстві. Їх заарештували.

Слідство звинуватило 32-річного Джошуа Міллера у вбивстві та перешкоджанні «гідному похованню». У цьому ж підозрюють 27-річного чоловіка.

У поліції заявили, що жертва та обоє обвинувачених були знайомі один з одним.

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Вбивство братів Мосейчуків за участю військових зі 155-ї бригади — останні новини:

Нагадаємо, екскомандира 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської Оперативного командування «Північ» Сухопутних військ Станіслава Лучанова та його підлеглих підозрюють у вбивстві двох цивільних. За інформацією українських ЗМІ, йдеться про братів Мосейчуків із Київщини.

Серед підозрюваних у справі про вбивство — командир батальйону 155-ї бригади Олексій Долголенко. У 2024 році він отримав нагрудний знак «Срібний хрест» за стійкість і відвагу. Відзнаку вручив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

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