Влада Амстердама хоче перемістити "квартал червоних ліхтарів": стало відомо куди

Влада Амстердама, Нідерланди, запропонувала нове місце для "еротичного центру" в рамках спірного плану з переїзду зі знаменитого "кварталу червоних ліхтарів".

Про це повідомляє RTE.

Мер Фемке Халсема хоче викорінити цей район і перемістити його з центральної частини міста до спеціально збудованого центру, прагнучи позбавити Амстердам іміджу "міста гріхів", одночасно скоротивши кількість туристів та дрібних злочинів у цьому районі.

"Бульвар Європа в південному окрузі виявився найбільш вдалим місцем для нового еротичного центру", - заявила представниця міста. "Цей вибір буде представлений міській раді на початку наступного року", - додали в заяві, зазначивши, що очікують, що мине сім років, перш ніж центр зможе відкритися.

Квартал червоних ліхтарів / Фото: Associated Press

Халсема вже давно виступає проти "кварталу червоних ліхтарів", відомого як Де Валлен, з його неоновими вікнами в будинках біля каналу, де повії чекають на клієнтів.

Бульвар Європа, розташований на околиці головного ділового району Амстердама, був одним із трьох варіантів будівництва еротичного центру, де буде 100 кімнат для секс-працівників.

Квартал червоних ліхтарів / Фото: Associated Press

Але планам міста протистоять місцеві мешканці, які не хочуть, щоб новий об'єкт був розташований біля їхнього порога, а також повії, які вважають себе цапами-відбувайлами для злочинців і натовпу, що відвідує цей район.

У результаті вибору місця "еротичний центр" опиниться поруч із Європейським агентством з лікарських засобів, яке також виступило проти цього кроку, заявивши, що це може вплинути на безпеку людей, які працюють допізна в офісі.

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Тим часом, десятки тисяч людей підписали різні петиції проти перенесення, закликаючи натомість покращити контроль над натовпом та посилити поліцейський нагляд у Де Валлені, особливо у нічний час.

Нагадаємо, Папа Римський дозволив благословляти одностатеві пари. Втім, це благословення не має нагадувати шлюбний обряд.

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