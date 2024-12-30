У школах Білорусі заборонили Санта-Клауса, колядки та новорічні пісні англійською мовою. Замість цього влада рекомендує відзначати свята за російськими традиціями, зосереджуючись на Діді Морозі, Снігуроньці та російськомовних піснях.

Про це повідомило Польське радіо.

Перед новорічними святами школи отримали спеціальне розпорядження щодо організації святкових заходів. Заборонено використовувати різдвяні колядки, виконувати англомовні пісні та популярні західні мелодії, зокрема "Jingle Bells". Крім того, було заборонено присутність Санта-Клауса (англомовного Святого Миколая) та прикраси, пов’язані із західними традиціями.

Влада наполягає на дотриманні російських новорічних традицій у шкільних заходах. Такий підхід узгоджується з попередніми рішеннями, адже раніше в країні вже були заборонені свята на кшталт Дня Святого Валентина та Гелловіну.

Нагадаємо, у Чикаго злісні Ґрінчі закидали Санту яйцями.

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