Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Влада Брянської області заявила про атаку дроном по нафтоперекачувальній станції

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
Перегляди
294
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Влада Брянської області заявила про атаку дроном по нафтоперекачувальній станції

Фото: Транснефть

У низці населених пунктів довелося вимкнути електроенергію.

У Брянській області РФ безпілотник атакував територію нафтоперекачувальної станції "Новозибків", що належить "Транснєфті".

Про це повідомив брянський губернатор Олександр Богомаз, звинувативши в цьому ЗСУ.

За його словами, постраждалих внаслідок інциденту немає. На місці працюють оперативні служби. 

Губернатор також повідомив, що задля безпеки на час проведення оперативних заходів відключено електроенергію у населених пунктах Мамай, Тростань, Дружба, Новське, Дубровка. Богомаз пообіцяв відновлення енергопостачання після проведення оперативно-слідчих заходів.

Зауважимо, що нафтоперекачувальна станція "Новозибків" входить до комплексу нафтопроводу "Дружба".

Нагадаємо, в середині березня у "Транснєфті" заявляли, що на нафтоперекачувальній станції "Новозибків" знайшли вибухові пристрої після атаки об'єкта безпілотником.  

Читайте також:

Вибухи у Криму зламали плани Путіна – "бавовна" в Джанкої знищила російські "Калібри"

Вибухи у Криму зламали плани Путіна – "бавовна" в Джанкої знищила російські "Калібри"

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
294
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація