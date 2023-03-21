Влада Брянської області заявила про атаку дроном по нафтоперекачувальній станції

У Брянській області РФ безпілотник атакував територію нафтоперекачувальної станції "Новозибків", що належить "Транснєфті".

Про це повідомив брянський губернатор Олександр Богомаз, звинувативши в цьому ЗСУ.

За його словами, постраждалих внаслідок інциденту немає. На місці працюють оперативні служби.

Губернатор також повідомив, що задля безпеки на час проведення оперативних заходів відключено електроенергію у населених пунктах Мамай, Тростань, Дружба, Новське, Дубровка. Богомаз пообіцяв відновлення енергопостачання після проведення оперативно-слідчих заходів.

Зауважимо, що нафтоперекачувальна станція "Новозибків" входить до комплексу нафтопроводу "Дружба".

Нагадаємо, в середині березня у "Транснєфті" заявляли, що на нафтоперекачувальній станції "Новозибків" знайшли вибухові пристрої після атаки об'єкта безпілотником.

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