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Влада Греції запровадить додатковий збір, щоб обмежити великий потік туристів

Влада Греції запровадить додатковий збір, щоб обмежити великий потік туристів

У Греції запровадять новий збір для туристів / Фото: pixabay.com

Частина грошей від туристів буде йти місцевим громадам.

Влада Греції заявила про намір запровадити додатковий збір у розмірі 20 євро з відвідувачів круїзних лайнерів на островах Санторіні та Міконос під час піку літнього сезону, щоб скоротити потік туристів.

Про це інформує Reuters.

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що надмірний туризм є проблемою лише в кількох туристичних місцях Греції.

"Греція не має структурної проблеми надмірного туризму… Деякі з її туристичних місць мають значну проблему протягом певних тижнів або місяців року, з якою ми повинні мати справу. Круїзне судноплавство обтяжує Санторіні та Міконос", – пояснив він.

Грецький премʼєр заявив, що частина грошей від туристів буде йти місцевим громадам для розвитку інфраструктури.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Греції жінка влаштовувала лісові пожежі, щоб пофліртувати.

Крім того, ми раніше інформували, що в Егейському морі знайшли затоплений корабель ВМС Британії.

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