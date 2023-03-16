Влада Грузії дозволила перевірити стан здоров’я Михайла Саакашвілі: деталі

Влада Грузії дозволила перевірити стан здоров’я Михайла Саакашвілі. До нього допустять польських лікарів.

Про це з посиланням на чиновників ЄС повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Польська медична бригада отримала доступ до Саакашвілі", - наголосив Рікард Джозвяк.

Також зазначається, що Саакашвілі до Польщі не доправлять. Мова йде про те, що лікарі приїдуть до нього в Грузію. Проте терміни відправки медичних працівників невідомі.

Відзначимо, що стан здоров’я Михайла Саакашвілі значно погіршився після протестного голодування в 2021 році, коли його затримали грузинські правоохоронці.

Нагадаємо, що засуджений до позбавлення волі експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі, якого останнім часом утримують у лікарні у Тбілісі, перебуває у стані, близькому до смерті.

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