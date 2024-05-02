Влада Грузії евакуює парламент: оголошено червоний рівень небезпеки

Мітингувальники за допомогою барикад підібралися до воріт парламенту та намагаються їх штурмувати.

У столиці Грузії Тбілісі триває акція протесту проти закону про "іноземних агентів", який був ухвалений парламентом країни у другому читанні.

Влада оголосила у парламенті "червоний рівень" небезпеки та почала евакуацію, інформує видання Новости — Грузия.

Мітингувальники за допомогою барикад підібралися до воріт парламенту та намагаються їх штурмувати, а поліція стримує людей водометами та сльозогінним газом.

Заступник міністра внутрішніх справ Грузії Олександр Дарахвелідзе звинуватив мітингувальників в тому, що вони використовують сльозогінний і задушливий газ невідомого походження. Він стверджує, що такі речовини не можна купити у жодному магазині.

"Ми обов'язково цим зацікавимося і дізнаємося, як це потрапило на акцію", - сказав Дарахвелідзе.

Очевидці стверджують, що поліція також використовує проти мітингувальників гу мові кулі, однак у МВС все заперечують.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Європарламенті закликали позбавити Грузію статусу кандидата на членство до ЄС.

Крім того, ми раніше інформували, що у Грузії поліція вдалася до розгону мітингувальників проти скандального закону про іноземних агентів.

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