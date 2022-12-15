Влада Косова офіційно подала заявку на вступ до Євросоюзу

Шлях до об’єднання буде тривалим процесом, враховуючи, що п’ять членів ЄС досі навіть не визнали цей регіон як окрему балканську державу.

У четвер, 15 грудня, прем'єр-міністр частково визнаної держави Косово офіційно подав заявку на повноправне членство в Європейському Союзі.

Про це повідомляє Radio Svobodna Evropa.

Офіційна церемонія вручення заявки Косова на вступ до ЄС відбулася у Празі. Її отримав чеський міністр з європейських справ Мікулаш Бек як представник держави, яка головує в Раді Євросоюзу.

"Історичний день"

Курті зазначив, що це історичний день для Косово, але також великий день для європейської демократії.

"Лист, який я передаю, містить надії та мрії наших громадян. Він говорить про наші прагнення приєднатися до ЄС, з яким ми поділяємо спільні цінності та ідеї", - сказав голова частково визнаної держави.

Чеський міністр Бек підтвердив, що Косово матиме підтримку його країни в наступних кроках. "Ми віримо, що наше спільне майбутнє - це єдиний спосіб вирішити проблеми в регіоні", - сказав Бек.

Перспективи вступу до ЄС

Косово є останньою країною в регіоні, яка подала заявку на отримання статусу кандидата, однак її випадок є специфічним, оскільки із 27 країн ЄС 5 досі не визнають незалежність Косова. Країни, які не визнали Косово: Іспанія, Румунія, Кіпр, Греція та Словаччина.

Водночас речниця Європейської комісії Ана Пісонеро в письмовій заяві для ЗМІ підкреслила, що Косово має чітку європейську перспективу має підтримку від ЄС.

“Коли мова йде про заявки на членство, процедури подачі заявок прописані в Договорі про ЄС”, - заявила Пісонеро.

Стаття 49 Договору про ЄС говорить, що "будь-яка європейська країна", яка поважає ці цінності та віддана їх просуванню, може подати заявку на членство в Союзі.

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Заявка Косова на вступ до ЄС відбувається на тлі загострення стосунків із Сербією, яка не визнає незалежності регіону, який вважає своєю автономною областю. На півночі Косова місцеві серби заблокували автошляхи. Косовський уряд пригрозив прибрати барикади з доріг силою, а президент Сербії Александр Вучич звернувся до контингенту НАТО в Косові із закликом схвалити введення туди сербських військових та поліцейських. Також офіційний Белград привів свої війська у повну бойову готовність.

Нагадаємо, раніше заступник помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Габріель Ескобар порадив Сербії та Косову "швидше вирішити спірні питання" заради об'єднання з ЄС.

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