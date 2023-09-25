Влада Косова відновила контроль над монастирем, який захопили озброєні нападники

Під час перестрілки було вбито трьох нападників, ще шість осіб були затримані.
Влада Косова повернула контроль над територією сербського православного монастиря Банська, біля якого стався бій правоохоронців з озброєними нападниками.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Джелал Свекла, інформує Радіо Свобода.
"Ми взяли цю територію під контроль. Це було досягнуто після кількох послідовних боїв", - заявив він.
Крім того, міністр зазначив, що під час перестрілки було вбито трьох нападників, ще шість осіб були затримані.
Після затримання правоохоронці виявили у нападників обладнання для радіозв'язку та "значну кількість зброї, боєприпасів і інших засобів".
Доля інших нападників наразі невідома, за деякою інформацію вони втекли.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що озброєні люди на бронетехніці захопили монастир в селі Баньська на півночі Косова, населеному етнічними сербами.
Прем’єр-міністр Косова Альбін Курті, інформуючи про цей інцидент, повідомив про одного убитого косовського поліцейського.
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