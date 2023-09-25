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Влада Косова відновила контроль над монастирем, який захопили озброєні нападники

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Влада Косова відновила контроль над монастирем, який захопили озброєні нападники

Захоплення монастиря у Косово / Фото: reuters.com

Під час перестрілки було вбито трьох нападників, ще шість осіб були затримані.

Влада Косова повернула контроль над територією сербського православного монастиря Банська, біля якого стався бій правоохоронців з озброєними нападниками.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Джелал Свекла, інформує Радіо Свобода.

"Ми взяли цю територію під контроль. Це було досягнуто після кількох послідовних боїв", - заявив він.

Крім того, міністр зазначив, що під час перестрілки було вбито трьох нападників, ще шість осіб були затримані.

Після затримання правоохоронці виявили у нападників обладнання для радіозв'язку та "значну кількість зброї, боєприпасів і інших засобів".

Доля інших нападників наразі невідома, за деякою інформацію вони втекли.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що озброєні люди на бронетехніці захопили монастир в селі Баньська на півночі Косова, населеному етнічними сербами.

Прем’єр-міністр Косова Альбін Курті, інформуючи про цей інцидент, повідомив про одного убитого косовського поліцейського.

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Дата публікації
Перегляди
143
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