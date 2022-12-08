Влада Косова ввела спецназ у населений сербами регіон на тлі загострення з Белградом

Влада частково визнаної держави Косово ввела на північ країни, населеної переважно сербами, понад 200 спецпризначенців на броньованих автомобілях.

Про це повідомляє Kosovo-Online.

Поліцейські були розгорнуті навколо міста Косовська Митровиця і заблокували все місто.

Відомо, що косовські спецпризначенці кинули дві шумові гранати. За їхніми словами, ситуація напружена, але спокійна. Усі кафе закриті, а жінки та діти сховалися з вулиць.

"Пріоритетом поліції Косова є гарантування безпеки для всіх громадян, тому, оцінюючи поточну ситуацію та тенденції в північних муніципалітетах, поліція збільшить свою присутність на півночі найближчими днями. Поліція Косова постійно відстежує та аналізує події в країні, роблячи експертні оцінки, на підставі яких вживає необхідних, розумних і законних заходів", – йдеться в заяві поліції.

У Сербії, яка не визнає незалежність Косова, і вважає регіон своєю територією, занепокоєні цією ситуацією. Представник уряду у справах Косово і Метохії Петар Петкович проведе позачергову пресконференцію.

Що відомо про конфлікт у Косово

Нагадаємо, що в результаті війни 1999 року між сербами і албанцями Косово перейшло під контроль ООН. У 2008 році регіон в односторонньому порядку проголосив незалежність, яку не визнає багато країн, зокрема і Україна. Етнічна більшість Косова — албанці, які складають більше 90% від усього населення.

У той же час на півночі Косова, в районі Косовської Митровиці, більшість населення — серби.

Зазначимо, що останній конфлікт між Косовом і Сербією через номерні знаки авто триває уже мінімум понад рік.

Влада Косова вирішила, що сербські автомобілі повинні встановлювати тимчасові косовські номерні знаки. Автомобілям із сербськими номерами видаватимуть тимчасову довідку і номери RKS ("Республіка Косово"). Остаточне введенню в дію цього рішення відкладали уже декілька разів.

У серпні президент Сербії Олександр Вучич заявив, що Сербія готова піти на поступки владі Косово щодо визнання водійських прав, але це не означає визнання незалежності ціх територій.

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