Влада Косова ввела спецназ у населений сербами регіон на тлі загострення з Белградом

Косовські силовики заблокували населене сербами місто Косовська Митровиця на півночі частково визнаної держави.
Влада частково визнаної держави Косово ввела на північ країни, населеної переважно сербами, понад 200 спецпризначенців на броньованих автомобілях.
Про це повідомляє Kosovo-Online.
Поліцейські були розгорнуті навколо міста Косовська Митровиця і заблокували все місто.
Відомо, що косовські спецпризначенці кинули дві шумові гранати. За їхніми словами, ситуація напружена, але спокійна. Усі кафе закриті, а жінки та діти сховалися з вулиць.
"Пріоритетом поліції Косова є гарантування безпеки для всіх громадян, тому, оцінюючи поточну ситуацію та тенденції в північних муніципалітетах, поліція збільшить свою присутність на півночі найближчими днями. Поліція Косова постійно відстежує та аналізує події в країні, роблячи експертні оцінки, на підставі яких вживає необхідних, розумних і законних заходів", – йдеться в заяві поліції.
У Сербії, яка не визнає незалежність Косова, і вважає регіон своєю територією, занепокоєні цією ситуацією. Представник уряду у справах Косово і Метохії Петар Петкович проведе позачергову пресконференцію.
Що відомо про конфлікт у Косово
Нагадаємо, що в результаті війни 1999 року між сербами і албанцями Косово перейшло під контроль ООН. У 2008 році регіон в односторонньому порядку проголосив незалежність, яку не визнає багато країн, зокрема і Україна. Етнічна більшість Косова — албанці, які складають більше 90% від усього населення.
У той же час на півночі Косова, в районі Косовської Митровиці, більшість населення — серби.
Зазначимо, що останній конфлікт між Косовом і Сербією через номерні знаки авто триває уже мінімум понад рік.
Влада Косова вирішила, що сербські автомобілі повинні встановлювати тимчасові косовські номерні знаки. Автомобілям із сербськими номерами видаватимуть тимчасову довідку і номери RKS ("Республіка Косово"). Остаточне введенню в дію цього рішення відкладали уже декілька разів.
У серпні президент Сербії Олександр Вучич заявив, що Сербія готова піти на поступки владі Косово щодо визнання водійських прав, але це не означає визнання незалежності ціх територій.
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