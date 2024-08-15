Влада Курської області оголосила про евакуацію великого селища Глушково та прилеглого району

Влада Курської області Росії оголосила про "обов'язкову евакуацію" жителів селища Глушково, яке знаходиться майже за сім кілометрів від кордону з Україною.

Про це пише "Радіо Свобода".

Населення селища – понад чотири з половиною тисячі осіб.

Російські "військори" стверджують, що рішення ухвалене на тлі обстрілів з боку ЗСУ об'єктів інфраструктури - зокрема мосту через річку Сейм, що знаходиться в Глушково. Пояснюється, що таким чином українська армія намагається порушити логістичні шляхи, якими противник отримує підкріплення.

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Раніше президент Володимир Зеленський провів нараду, на якій обговорювали ситуацію в Курській області, зокрема створення військових комендатур у цьому регіоні.

Нагадаємо, віцепрем'єрка України Ірина Верещук повідомляла, що Сили оборони створюють зону безпеки на території Росії. За її словами, Україна відкрила цілодобову гарячу лінію для мешканців Курської області.

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