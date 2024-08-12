Влада Курської області відзвітувала Путіну: "Під контролем України 28 населених пунктів"

Олексій Смірнов, який тимчасово виконує обов'язки губернатора Курської області, на нараді у Путіна заявив, що ситуація в Курській області складна. Каже, що під контролем супротивника перебувають 28 населених пунктів області.

Про це повідомляє телеграм-канал "Прямий Ефір. Курськ".

Ще трохи цифр від росіян:

під окупацією противника 2 тисячі осіб, про "долю яких нічого невідомо";

"загинули 12 цивільних, поранено 121 особу, серед них 10 дітей";

глибина проникнення ЗСУ – 12 км, ширина – 40 км;

в області немає чіткої лінії фронту, це ускладнює визначення місцерозташування противника;

вже викопано протитанковий рів протягом 40 км;

в області діють диверсійні групи з російськими документами.

Нагадаємо, в Курській області продовжують зривати російські ганчірки. Черговий результат показали ву Дар'їному. Там бійці 225-ї ОШБ після зачистки зняли російський триколор з адмінбудівлі.

Читайте також: