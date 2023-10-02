Влада Москви випадково "злила" в Інтернет адреси засекречених об'єктів РФ (перелік)

Розслідувачі впевнені, що всі ці відкриті дані давно відомі українським військовим.

Влада Москви та інших російських міст виклала в Інтернет список адрес, де не можна відключати електрику, таким чином "злили" розташування військо-стратегічних об'єктів.

Про це повідомляють розслідувачі центру "Досьє".

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У списку адреси:

військових частин,

складів, установ,

Міноборони Російської Федерації,

Головне управління Генштабу,

Служба зовнішньої розвідки,

Федеральна служба охорони Російської Федерації,

Федеральна служба виконання покарань,

Міністерство внутрішніх справ та багато іншого.

Розслідувачі зазначають, що публікація у відкритому доступі режимних об'єктів, згідно закону, має бути покареною як розголошення державної таємниці.

Частина засекречених об'єктів у Росії

Автор розслідування Денис Коротков поінформував, що достатньо знайти на сайті адміністрації будь-якого регіону Росії документ із назвою "Перелік споживачів електричної енергії (потужності), обмеження режиму споживання електричної енергії яких може призвести до економічних, екологічних, соціальних наслідків". Відкривши цю вкладку, відкриваються адреси режимних об'єктів РФ.

Розслідувачі встановили, що на сайті мерії Москви такі адреси було знайдено у 434-сторінковому документі. Зараз він недоступний. Найбільша концентрація об'єктів, пов'язаних із спецслужбами – у районі Срібний Бір.

"Будь-хто з будь-яких зусиль може дізнатися, де в Москві проживають співробітники найтаємніших відомств, подивитися, які непоказні будівлі насправді є об'єктами спецслужб, і позаздрити смаку до життя керівництва цих спецслужб", - йдеться у розслідувані.

Автори "Досьє" впевнені, що всі ці відкриті дані давно відомі українським військовим.

Нагадаємо, у Москві через українську мову співробітника охорони звинуватили в хуліганстві.