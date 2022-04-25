Влада мовчить, а місцеві евакуюються: що відомо про масштабну пожежу у Брянську

Влада мовчить, а місцеві евакуюються: що відомо про масштабну пожежу у Брянську

У російському Брянську спалахнули резервуари на нафтопереробному підприємстві. Повідомляється, що точок спалаху дві, друга —ймовірно, ємності з пальним у військовій частині. Друге вогнище загоряння уряд регіону вважає за краще не коментувати.

У ніч проти 25 квітня місті у місті Брянськ, яке межує з Україною, спалахнула пожежа на території нафтобаз "Роснефти" – палають резервуари для зберігання нафти.

Масштаби пожежі МНС РФ не розголошуються, але жителів прилеглих житлових будинків евакуювали. Жителі міста повідомляють, що цьому передували потужні вибухи. На відео з місця подій видно, що пожежникам непросто впоратися з вогнем. Пожежі надано підвищений ранг, є пошкодження резервуарів.

Очевидці пишуть, що горять два резервуари з паливом на Московському проспекті та нафтопереробному заводі за адресою Сніжецький вал. Також повідомляється, що горить військова частина поруч.

Фото: Новости Брянска

"О 02:00 год 25.04.2022 до оперативної чергової зміни Головного управління МНС Росії по Брянській області надійшло повідомлення про пожежу за адресою: м.о. Брянськ, Фокинський район, пр. Московський. До місця виклику направлені пожежно-рятувальні розрахунки за підвищеним рангом (номеру) пожежі. Після прибуття встановлено, що відбувається горіння на території нафтобази", - повідомило РосЗМІ.

#брянск будьте бдительны! Нефтебазу подорвала группа нацистов, передвигались на захваченной пожарной машине. Все пожарные машины в городе надо задерживать и проверять! — байрактари в мінібарі (@warning_trdlo) April 25, 2022

Як повідомив журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Telegram-каналі, нафтобази, що горять, входять до комплексу нафтопроводу "Дружба", через який до Європи надходить російська нафта.

#БРЯНСК ВАЖНО!

Предотвратить наступление Украинской Армии!!

Взрывайте ЖД пути, разбивайте дороги, сносите линии электропередач.

Ни метра дороги, ни одного столба врагу!! — Калдун страны ÖZ (@stat_ros) April 25, 2022

Як відомо, Брянська область межує з Україною.

Раніше українська розвідка повідомляла про те, що Росія планує серію терактів на території своєї країни для створення провокацій та нагнітання антиукраїнської істерії. Раніше в російському Білгороді, що межує з територією Харківської області, також горіла нафтобаза.

Варто зауважити, що українська сторона жодним чином офіційно не коментувала інцидент, хоча багато хто характеризує це як відновлення справедливості.

- До чого тут Україна? Та ні до чого. Все сталося аналогічно з крейсером "Москва" - порушення правил поводження з вогнем, куріння в недозволеному місці - пишуть ірочно користувачі Мережі.

Квітень для російських структур взагалі не задався. Так, у Твері згорів НДІ повітряно-космічної оборони. Зауважимо, що саме в цьому інституті розробляли російський ракетний комплекс "Іскандер". Сталася пожежа і в Підмосков’ї в Королеві — російському "космічному" центрі. У російському місті Кінешма сталася масштабна пожежа на Дмитрівському хімічному заводі. Слід зазначити, що Дмитрівський хімічний завод є одним з найбільших на території Росії.

На тлі цього в Сибіру вирують лісові пожежі — тих, хто їх раніше гасив, відправили воювати до України.

В російському Брянську горить нафтобаза

Читайте також: