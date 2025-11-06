Влада однієї з країн долучила армію на боротьбу з ведмедями-людожерами

У Японії армія допомагає місцевій владі ловити ведмедів

У Японії армія допомагає місцевій владі ловити ведмедів після серії смертельних нападів — від квітня хижаки атакували понад 100 людей, 13 з них загинули.

Про це повідомляє The Asahi Shimbun.

5 листопада солдатів 9-ї дивізії сил самооборони країни розгорнули у місті Кадзуно. Військові допомагатимуть екстреним службам в установці клітин-пасток, патрулюватимуть території, перевозитимуть мисливців, а також займатимуться вивезенням спійманих та ліквідованих ведмедів.

Водночас військовослужбовцям заборонено використовувати вогнепальну зброю для відстрілу тварин. Їм видадуть лише спреї для відлякування ведмедів. Місія 9-ї дивізії триватиме до 30 листопада.

Губернатор префектури Акіта зазначив, що участь військових у боротьбі з ведмедями є винятковою подією і не стане прецедентом для майбутньої участі армії у вирішенні проблем, пов’язаних із дикою природою.

Пік нападів ведмедів зазвичай припадає на жовтень та листопад, оскільки тварини інтенсивно шукають їжу перед зимовою сплячкою. Цьогорічну аномалію спричинила відсутність їжі в горах, торік її було набагато більше.

