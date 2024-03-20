Влада Польщі домовилася з фермерами про заборону транзиту деякої агропродукції з України – ЗМІ

Влада Польщі домовилася з фермерами, які вже кілька місяців протестують, і підписала угоду про дотації на тонну зерна і тимчасове закриття кордону з Україною для транзиту деяких сільськогосподарських продуктів.

Про це повідомляє Polskie Radio.

Як пише видання, документ підписали представники фермерів, а також міністр сільського господарства Чеслав Секерський та державний секретар міністерства Міхал Колодзейчак.

Домовленість передбачає збереження нинішнього ембарго на сільськогосподарську продукцію з України, яке діє від середини вересня минулого року. Воно стосується, зокрема, пшениці, кукурудзи, пшеничного борошна, ріпаку та соняшнику.

Крім того, міністр сільського господарства має звернутися до Ради міністрів з проханням призупинити транзит цих продуктів польською територією від 1 квітня цього року.

В підписаному документі обидві сторони також вважають за необхідне розробити детальні правила торгівлі агропродовольчими товарами між Польщею та Україною, але також підкреслюють, що складна ситуація в сільському господарстві є результатом агресії Росії проти Києва.

В угоді представники фермерів заявляють про підтримку урядом своєї країни змін до "Зеленої угоди".

Нагадаємо, фермери напередодні попередили, що 20 березня проведуть сотні акцій протесту у Польщі. Вони заявили про блокування доріг у понад 500 населених пунктах (мапа).

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