Влада Польщі просто не знає, що їй робити з фермерами — політолог

Польська влада, скоріше за все, просто не знає, як їй вирішити ситуацію з фермерами, тому намагається винести проблему на рівень Брюсселя, щоб отримати якісь "преференції".

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Таку думку в етері Громадського радіо висловив політолог Ігор Рейтерович.

Раніше голова Міністерства сільського господарства Польщі Чеслав Сєкєрський заявив, що він представить вимоги польських фермерів на зустрічі міністрів сільського господарства країн Європейського Союзу.

"Вочевидь, вони (польська влада — ред.) не знають, що з цим робити, тому вони у такий спосіб намагаються вибити якісь преференції від Брюсселя… і не дратувати свого потенційного виборця, а також не дратувати виборця опонентів нинішньої польської влади", - сказав він.

Політолог нагадав, що Євросоюз заморозив значну суму грошей для Польщі через дії попередньої влади.

"Можливо, таку позицію фермерів подадуть як один з інструментів її розморожування. Тим більше, що ЄС вже заявив про певні пільги, субсидії, які отримують польські фермери… Насправді якщо дивитися у корінь цієї проблеми, то вона у першу чергу стосується Євросоюзу, оскільки фермери протестують проти європейського «зеленого курсу», який сильно вдарить по їхніх статках. Вони про це знали, але тепер вони просто політично спекулюють на цьому, згадуючи Україну, і таким чином намагаються відкараскатися від тих обмежень, які запроваджує ЄС", — сказав Рейтерович.

Крім того, у влади Польщі зʼявились нові можливості, щоб вибити додаткові преференції для своїх фермерів і вирішити проблему взаємовідносин з Європейським Союзом.

"Тому тут не дивно, що вони (польська влада — ред.) переносять на цей рівень (Брюссель — ред.). Тим паче вони добре знають, що якщо проблема не буде вирішуватися й далі, то їм рано чи пізно «прилетить» від Єврокомісії, і «прилетить» дуже серйозно, оскільки у неї є всі можливості та інструменти для тиску на Варшаву, яка не виконує взяті на себе зобов’язання. Наприклад, у контексті взаємовідносин з Україною, це найважливіше", — Рейтерович.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на протестах фермерів у Польщі знову помітили проросійські гасла.

Крім того, ми раніше інформували, що у Польщі невідомі знову розсипали українське зерно.

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