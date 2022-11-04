Влада Приморського краю готується до мобілізаційних протестів і посилює заходи безпеки

У Приморському краї Російської Федерації запроваджуюь додаткові заходи безпеки та посилююь поліцейський режим.

Про це повідомили у зведенні Генштабу ЗСУ 4 листопада.

Роблять це на тлі оголошеної президентом-диктатором Володимиром Путіним мобілізації. Хоч Міноборони ніби-то закінчило призов, але повістки у деяких регіонах роздають досі. Крім того, "мобікам" не в усіх регонах дали обіцяні Кремлем виплати.

"У місті Владивосток влада готується до можливих протестних проявів серед місцевого населення, яке висловлює невдоволення через проведені раніше мобілізаційні заходи та великі втрати представників регіону на війні в Україні", - йдеться у повідомленні Генштабу.

Особливості мобілізації

В Ульянівській області понад 100 призовників із Чувашії влаштували протест. "Мобіки" так і не отримали обіцяних Кремлем виплат. Йдеться про 195 тис. рублів.

У Рибінську Ярославської області повістки вирішили роздавати силою. Так, силовики перекрили виходи заводу "Газові турбіни". Вони виловлювали призовників, а потім вручали їм повістки.

У Магадані призвали росіянина, який через хворобу майже не може ходити. Військкомат це не було переконало. Тому "мобіка" відправили на навчання, а потім - до Донецька.

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