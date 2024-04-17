"Влада Путіна буде тріщати по швах": експерт про руйнування режиму у РФ та ставку Заходу

На Заході роблять ставку на поступове руйнування путінського режиму. Поки що немає ознак того, що серед наших союзників мають намір не визнавати легітимність Путіна.

Таку думку в ефірі "Еспресо" висловив політичний експерт Максим Розумний.

Водночас експерт зауважує, що на Заході немає готовності з ним домовлятися.

"Мені взагалі здається, що зараз тільки починається тривалий й дуже серйозний процес підриву легітимності російського уряду. Зокрема, до прикладу, те що ми побачили у свіжому рейтингу світових політиків. На першому місці у цьому списку вдова Навального Юлія. Це перша ознака того, що за Росію вже серйозно взялись", – висловився він.

Розумний наголосив: РФ виснажується у війні з Україною й це загрожує режиму Путіна.

"Все вказує на те, що режим в Росії будуть змінювати в традиційний західний спосіб. Поступово в міру того, як легітимність режиму буде зменшуватись, а Росія буде виснажуватись, влада Путіна буде тріщати по швах. До того, варто наголосити й на санкціях, які теж послаблюють РФ", – підсумував експерт.

Нагадаємо, ПАРЄ ухвалила сенсаційні рішення про Путіна, РПЦ та російські НПЗ.

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