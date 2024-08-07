Влада РФ виділила кошти на "переселення" жителів Курської області – ЗМІ

Російський уряд вирішив евакуювати жителів Курської області, де нібито стався "прорив" кордону з боку України. Для цього влада вже виділила 1,8 млрд рублів (майже 21 млн доларів).

Про це пише "РИА Новости".

"[Перший віцепрем'єр уряду РФ – ред.] Мантуров повідомив, що Мінфіну дано доручення спрямувати перший транш на 1,8 млрд рублів на переселення жителів у Курській області", – йдеться у повідомленні.

Журналісти видання спробували отримати коментар щодо "переселення" у мера міста Суджа, розташованого у Курській області за 10 кілометрів від українського кордону.

"У нас дуже напружено… нема коли розмовляти, багато людей телефонують з приводу евакуації", – заявив міський голова.

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