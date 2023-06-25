"Влада Росії назавжди порушена" – реакція політиків США на бунт Пригожина

Очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин 23 червня заявив про "марш справедливості" і вирушив зі своїми найманцями у напрямку Москви. Проте бунт не протримався і добу, вже під вечір 24 травня білоруський диктатор Лукашенко заявив, що домовився з Пригожиним та переконав його терористів припинити наступ. Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Пригожин більше не мешкатиме у Росії, а переїде до Білорусі.

На події в Росії відреагували американські політики від обох провідних партій. Про це пише "Голос Америки".

"Він (Путін - ред.) може пережити це, але влада в Росії після цих вихідних назавжди буде порушена", - зазначив сенатор США від Демократичної партії Кріс Мерфі.

Мерфі також вважає, що США мають "подивитись, як розгортатимуться події, намагаючись не створювати враження, що вони втручаються, або стають на чийсь бік".

У свою чергу конгресмен-демократ Тед Ліу переконаний, що бунт "вагнерівців" свідчить про явні проблеми окупантів у війні проти України.

"Ескалація конфлікту між "Групою Вагнера" та російськими військовими не могла б статись, якщо б російське незаконне вторгнення до України просувалось добре. Очевидно, це не так", - зазначив він.

Колишній посадовець ЦРУ та конгресмен від штату Техас Вілл Гурд, який цього тижня оголосив про намір змагатись в кандидати на президентство в США від Республіканської партії також прокоментував події в Росії.

Він закликав Сполучені Штати та союзників "допомогти Україні створити безпольотну зону зараз для захисту від зростання нестабільності через громадянську війну в Росії".

"Якщо такий бандит-вбивця як Пригожин з "Групи Вагнера" вважає російське вторгнення до України незаконним, чому хтось може вважати інакше?" - запитує політик.

Нагадаємо, як пише видання Washington Post, диктатор Володимир Путін знав про підготовку заколоту очільника "вагнерівців" Євгена Пригожина "більш, ніж за добу".

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