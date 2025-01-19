Влада Сирії заборонила ввезення та продаж товарів з Росії, Ірану та Ізраїля

Щоб підтримати економіку влада оголосила про введення долара та затвердила новий набір єдиних митних зборів.

Влада Сирії заборонила ввозити та продавати на своїй території товари з Росії, Іран ура Ізраїлю. Відповідне розпорядження було направлено сирійським портам.

Про це інформує Alarabiya.

Видання повідомляє, що після падіння режиму Башара Асада в країну почали прибувати різноманітні імпортні товари на місцеві ринки.

Наразі у магазинах Дамаска можна побачити бутильовану воду з Туреччини та продукти харчування з Саудівської Аравія. Крім того, в магазинах почали зʼявлятися такі західні товари як батончики Twix і Snickers, а також напої Pepsi та інших міжнародних брендів.

Щоб підтримати економіку влада оголосила про введення долара та затвердила новий набір єдиних митних зборів, які будуть знижені на 50-60 %.

Крім того, влада пояснила своє рішення тим, щоб полегшити імпорт та підтримати місцевих виробників у рамках зусиль із підвищення економічної активності та стимулювання промисловості.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Сирії знайдено нове масове поховання жертв режиму Асада.

Крім того, ми раніше інформували, що розвідка повідомила, куди РФ планує перекинути частину техніки із Сирії.

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