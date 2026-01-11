Словаччина припиняє військову допомогу Україні - деталі

Петер Пеллегріні, Роберт Фіцо та Річард Раші

Президент Словаччини Петер Пеллегріні, прем’єр-міністр Роберт Фіцо та голова Національної ради Ріхард Раші заявили про єдність у ключових питаннях внутрішньої та зовнішньої політики, зокрема щодо відмови від військової підтримки України та необхідності суверенного курсу держави в Європейському Союзі.

Про це пише видання Aktuality.sk.

Президент наголосив, що Словаччина не буде далі військово підтримувати Україну, не направлятиме туди своїх військових і не братиме участі у гарантіях великого кредиту Європейської комісії.

Усі троє також заявили, що Європейський Союз залишається для Словаччини життєвим простором, частиною якого країна прагне залишатися. Водночас прем’єр-міністр Роберт Фіцо застеріг, що ЄС переживає найглибшу кризу за весь час існування.

«Мені було б прикро, якби в цій кризі, яка є в Європейському Союзі, Словаччина бігала, як поранена лань, і могла стати жертвою значних зрушень, які можуть статися в Європі», — зазначив Фіцо.

Він також звернув увагу на руйнування світового порядку та проблеми з дотриманням міжнародного права, наголосивши, що серйозним викликом залишатиметься енергетична безпека.

