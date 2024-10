Влада США негласно дозволяє американським компаніям постачати Росії компоненти для зброї - Bloomberg

Влада Сполучених Штатів не звинувачує свої компанії у порушенні експортного контролю, чию продукцію Росія використовує для виготовлення ракет для обстрілів України.

Компоненти для виробництва зброї постачаються до РФ у великих обʼємах через посередників, інформує Bloomberg.

У 2022 році Сполучених Штати та союзники запровадили експортний контроль, згідно з яким до Росії не можна буле постачати низку технологій, щоб підірвати військово-промисловий комплекс РФ. Ці обмеженні стосувались напівпровідників, які РФ може використати для виготовлення зброї, навіть якщо їх виготовляли у третіх країнах.

Але українці постійно знаходять у залишках російських ракет компоненти, які були виготовлені західними компаніями. У "Іскандерах" були знайдені компоненти, які виготовлені американськими Silicon Laboratories Inc, Texas Instruments Inc, Analog Devices. Також у ракет "Іскандер" знайшли продукцію німецької Infineon Technologies та американської компанії з китайським капіталом Integrated Silicon Solution Inc. Велика кількість деталей були виготовлені та продана росіянам вже після початку повномасштабного вторгнення до України.

Також читайте США після виборів можуть дозволити Україні завдавати ударів вглиб РФ — WP

Дані митниці свідчать, що до Росії після початку війни було відправлено мільйони компонентів, вироблених Analog та обмежених експортним контролем США. Тільки минулого року Росія закупила компоненти Analog на суму 326 мільйонів доларів.

Компоненти для виготовлення зброї компанії США продають через посередників з Китаю та Гонконгу, використовуючи авторизованих дистриб'юторів, які у свою чергу продають постачальникам електроніки по всьому світу.

Сполучені Штати намагались зупинити цю торгівлю, запровадивши санкції проти посередників, але не було жодних звинувачень щодо Analog чи інших американських виробників у порушенні експортного контролю.

Чиновники в Україні кажуть, що компанія США не докладають зусиль, щоб відслідкувати ланцюжки постачання своєї продукції, яка потоком йде на російські заводи з виготовлення зброї.

"Компанії можуть говорити, що вони нічого не продають Росії, що вони просто продають якимсь посередникам. Але це не змінює того факту, що ці деталі потрапляють до Росії у величезних обсягах", - сказав у коментарі виданню голова ГУР Кирило Буданов.

Він заявив, що можливості Росії обстрілювати Україну будуть заблоковані, якщо РФ перестане отримувати західні технології. "Цього не станеться. Усі відводять очі від того, що відбувається", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Великій Британії виписали перший штраф за порушення санкцій проти РФ.

Крім того, ми раніше інформували, що Рютте відповів, чи схвалює удари України вглиб РФ: в чому "нюанс".

Читайте також: