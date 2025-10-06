ТСН у соціальних мережах

Світ
111
Влада США перекидає Нацгвардію з Лос-Анджелеса до Портленда

Федеральні військові будуть залучені до підтримки міграційної служби та інших відомств, а також для захисту федерального майна.

Ігор Бережанський
Піт Гегсет

Піт Гегсет / © Associated Press

У Пентагоні повідомили, що близько 200 федеральних військовослужбовців Національної гвардії Каліфорнії перекинуть з району Лос-Анджелеса до Портленда, штат Орегон.

Про це інформує Reuters.

Речник Пентагону Шон Парнелл уточнив, що дії відбуваються за вказівкою президента США Дональда Трампа.

«Військові будуть підтримувати Агентство з міграції та митного контролю США (ICE) та інші федеральні структури, які виконують офіційні обов’язки, включно із забезпеченням дотримання федерального законодавства та захистом федерального майна», — йдеться у заяві.

Ця заява з’явилася після рішення федерального судді, який тимчасово заборонив розгортання військових у Портленді через відсутність доказів необхідності таких заходів під час недавніх протестів.

Раніше повідомлялося, що Пентагон розпочав безпрецедентну кампанію посилення контролю за своїм персоналом. Понад п’ять тисяч співробітників — як військових, так і цивільних фахівців — будуть змушені підписати нові жорсткі угоди про нерозголошення інформації.

Ми раніше інформували, що очільник Пентагону Піт Гегсет оголосив про закінчення ери політкоректності, заявивши, що більше не буде жодних хлопців у сукнях, поклоніння зміні клімату та гендерних ілюзій.

111
