Влада США закликала громадян негайно залишити Україну та Росію

Зафіксовані випадки затримання американських громадян російськими окупантами.

Держдепартамент США закликав громадян країни негайно залишити Україну та Росію через загрозу незаконних затримань російськими силовиками.

Про це заявив речник відомства Нед Прайс на брифінгу 31 березня.

Він розповів, що Держдепартамент "бачив повідомлення про те, що російські військові виділяли та затримували громадян США в Україні, а також під час евакуації через окуповану Росією територію або до РФ чи Білорусі".

The State Department is urging any U.S. citizen in Ukraine or Russia to "depart immediately."



"In recent weeks we have seen reports that Russian security officials have singled out and detained U.S. citizens in Ukraine and in Russia," spokesperson Ned Price says. pic.twitter.com/JuidgQlbU9 — CBS News (@CBSNews) March 31, 2022

За даними української омбудсменки Людмили Денісової, кількість вивезених українців до РФ становить пів мільйона осіб. Так, перші 90 тисяч забрали з територій окремих районів Донецької та Луганської областей ще 18 лютого, тобто до початку повномасштабного російського вторгнення.

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