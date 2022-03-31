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Влада США закликала громадян негайно залишити Україну та Росію

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Влада США закликала громадян негайно залишити Україну та Росію

Getty Images

Зафіксовані випадки затримання американських громадян російськими окупантами.

Держдепартамент США закликав громадян країни негайно залишити Україну та Росію через загрозу незаконних затримань російськими силовиками.

Про це заявив речник відомства Нед Прайс на брифінгу 31 березня.

Він розповів, що Держдепартамент "бачив повідомлення про те, що російські військові виділяли та затримували громадян США в Україні, а також під час евакуації через окуповану Росією територію або до РФ чи Білорусі".

За даними української омбудсменки Людмили Денісової, кількість вивезених українців до РФ становить пів мільйона осіб. Так, перші 90 тисяч забрали з територій окремих районів Донецької та Луганської областей ще 18 лютого, тобто до початку повномасштабного російського вторгнення.

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