Влада США запустила веб-сайт для бажаючих зняти з себе санкції

Мінфін США / © Associated Press

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Управління Міністерства фінансів США, яке відповідає за санкційний режим, запустило спеціальний онлайн-портал для подання заяв про виключення із санкційних списків або скасування запроваджених обмежень.

Про це повідомляє Bloomberg.

За інформацією видання, у понеділок Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) додало на своєму офіційному сайті новий сервіс — «Портал перегляду».

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За допомогою цього ресурсу фізичні та юридичні особи, які перебувають під санкціями, можуть подати звернення щодо перегляду свого статусу та скасування обмежень. Крім того, заявники матимуть можливість отримати несекретну та неконфіденційну інформацію, яка стала підставою для застосування санкцій.

Як зазначається, і раніше особи, включені до санкційних списків, могли звертатися із клопотаннями про перегляд рішень, часто за допомогою юристів. Однак, як пояснили в OFAC, новий портал має «спростити процес подання клопотань» і забезпечити «більшу прозорість та ефективність».

У Bloomberg нагадують, що протягом останніх десятиліть США значно розширили застосування санкцій як одного з ключових інструментів зовнішньої політики. Наразі санкційні списки Вашингтона охоплюють тисячі фізичних осіб, компаній і держав.

Водночас адміністрація президента США Дональда Трампа пообіцяла частково скасувати санкції проти Ірану в межах можливої остаточної мирної угоди. Минулого тижня Вашингтон також видав початковий дозвіл, який відкриває можливість для продажу іранської нафти.

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Крім того, адміністрація Трампа пом’якшила окремі санкційні обмеження щодо Росії, Венесуели та Сирії, водночас запровадивши нові санкції проти Куби.

Раніше повідомлялося, що Міністерство фінансів США внесло зміни до санкційних списків та викреслило із них низку російських громадян — родичів олігархів та керівників банків.

Ми раніше інформували, що США не подовжили винятки на російську нафту, тому від 16 червня санкції щодо «Роснефти» та «Лукойла» відновлено в повному обсязі.

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