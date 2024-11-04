Влада Тайваню заявила, що повністю припинила постачання верстатів до Росії

Донедавна Тайвань входив у пʼятірку найбільших постачальників верстатів для російської військової промисловості.

Влада Тайваню заявила про повне припинення постачання до Росії верстатів, які можуть використовуватися на військових підприємствах.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства економіки Тайваню.

Після серії публікацій у ЗМІ про постачання верстатів до РФ влада Тайваню посилила правила експортного контролю. Зокрема раніше ЗМІ повідомляли, що Тайвань входив у пʼятірку країн, які постачають Росії верстати для виробництва зброї.

"З огляду на характеристики верстатів подвійного призначення та можливість використання в російських військових цілях, Мінекономіки здійснило низку дій, у тому числі включивши 77 кодів на верстати до складу товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності (ТН ЗЕД)", - йдеться в повідомленні.

Також влада збільшила розмір штрафу за первинне порушення санкцій, які були запроваджені проти РФ та Білорусі.

Міністерство економіки країни заявило, що веде активну "розʼяснювальну роботу" з виробниками, щоб вони уникали незаконно постачання та контролювали потоки продукції.

Відомство повідомило, що це вже дало свою результати, оскільки експорту верстатів із Тайваню до РФ "впав до нуля".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Тайвань очікує вторгнення Китаю.

Крім того, ми раніше інформували, що Сі Цзіньпін заявив, що США намагаються спровокувати Пекін на війну з Тайванем.

Читайте також: