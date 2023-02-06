Влада Туреччини відмовилася від пропозиції Ілона Маска розгорнути Starlink після землетрусу

Країна має базові станції, що працюють від батарейок.

Уряд Туреччини відхилив пропозицію Ілона Маска надати країні супутниковий інтернет Starlink після найпотужнішого землетрусу від 1939 року.

Про це пише Bloomberg.

Маск заявив, що одна з його компаній може надати мережу Starlink, як тільки її схвалить уряд Туреччини.

Високопоставлений турецький чиновник, імʼя якого не називають, подякував мультимільярдеру за пропозицію, але сказав, що Туреччина має достатньо засобів супутникового звʼязку. За його словами, в країні є базові станції, які працюють від акумуляторів, хоча в деяких районах електроенергії наразі немає.

Нагадаємо, унаслідок підземних поштовхів понад 7 балів у Туреччині загинули 912 людей, ще 5 385 — отримали поранення різного ступеня тяжкості. У Сирії стихія забрала життя 326 людей, ще 1 042 людини постраждали.

За словами президента Турції, нинішній землетрус став наймасштабнішим стихійним лихом у країні від 1939 року.

"За останніми даними, магнітуда землетрусу склала 7,7. Це найбільше стихійне лихо в Туреччині від 1939 року. Кількість загиблих склала 912 людей, постраждали 5 385 громадян. Зруйновано 2 818 будівель", — сказав Ердоган.

Підземні поштовхи сталися також на території Сирії. За інформацією журналістів сирійського інформаційного агентства SANA, кількість жертв землетрусу в Сирії досягла 326, ще 1 042 особи постраждали.

У країні мобілізують інженерну техніку для розбору завалів, у зонах лиха працюють рятувальні бригади, а в лікарнях було організовано пункти зі здачі крові.

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