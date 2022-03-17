"Влада в Кремлі розпочала війну": Арнольд Шварценеггер записав відео до російського народу і закликав Путіна вивести війська

За його словами, російський уряд бреше не лише своїм громадянам, а й солдатам, яких Кремль переконує, що вони йдуть воювати з нацистами.

Американський актор і колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер звернувся до російського народу. У своєму повідомленні він каже, що людей у ​​РФ – обманює уряд.

Відповідний ролик потрапив до соціальних мереж.

У своєму зверненні актор наводить приклад того, як у дитинстві познайомився із російським важкоатлетом Юрієм Власовим. На нього спортсмен справив велике враження – його постер він навіть повісив у себе вдома. Після цього, згодом, Шварценеггер неодноразово приїжджав до Москви на змагання та зйомки. І саме тому він хоче відкрити перед росіянами правду.

“Я знаю, що ваш уряд вам каже, що це війна для денацифікації України. Це не правда. Україна – країна з президентом єврейського походження. Україна не розпочинала цієї війни. Її розпочали не націоналісти та не нацисти. Влада в Кремлі розпочала її. Не війна російського народу. Світ відвернувся від Росії через російські дії в Україні”, – наголосив Арнольд Шварценеггер.

Він також додав, що російський уряд бреше не лише своїм громадянам, а й солдатам, яких Кремль переконує, що вони йдуть воювати з нацистами.

“Російські солдати зіштовхнулися із відчайдушним опором українців, які хочуть захистити свої сім'ї та свою країну – це факт. Коли я дивлюся, як із руїн витягують маленьких діток, мені здається, що я дивлюся документальний фільм про жахіття Другої світової війни, а не сучасні новини”, – наголосив Шварценеггер.

Наприкінці він закликав Путіна зупинити війну та вивести свої війська з України, а також подякував росіянам, які виходять на антивоєнні мітинги.

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