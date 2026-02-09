Влада Венесуели звільнила кількох відомих опозиціонерів

Прапор Венесуели / © Reuters

Реклама

Влада Венесуели звільнила 30 політичних в’язнів, серед яких — відомі представники опозиції. Загалом від 8 січня кількість звільнених сягнула 383 осіб.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на родини звільнених політичних в’язнів та правозахисну групу Foro Penal.

Серед тих, хто вийшов на волю, — соратник нобелівської лауреатки та опозиціонерки Марії Коріни Мачадо Хуан Пабло Гуаніпа, а також відомий адвокат Перкінс Роча.

Реклама

За даними Reuters, це одні з найбільш резонансних звільнень, здійснених владою Каракаса на тлі зростаючого тиску з боку США з вимогою припинити утримання політичних в’язнів.

Правозахисна організація Foro Penal підтвердила, що саме в неділю були звільнені 30 політичних в’язнів. Там також зазначили, що від 8 січня, коли уряд Венесуели оголосив про нову хвилю звільнень, на свободу вийшли вже 383 особи.

Перкінс Роча, адвокат опозиційного руху Vente Venezuela, був затриманий у серпні 2024 року. Йому інкримінували тероризм та пов’язані з ним злочини. Хуан Пабло Гуаніпу заарештували у травні минулого року після кількох місяців переховування — його звинуватили у керівництві так званою терористичною змовою. Обоє категорично заперечують усі обвинувачення — як особисто, так і через своїх родичів та прихильників.

На початку цього місяця родина Гуаніпи повідомляла, що вперше за кілька місяців змогла побачитися з ним особисто. За їхніми словами, він перебуває у хорошому фізичному стані.

Реклама

Водночас родина Рочі заявляла, що адвоката тривалий час утримували без регулярного контакту з близькими та захисниками.

Марія Коріна Мачадо у своїй заяві привітала останні звільнення та закликала владу Венесуели звільнити всіх політичних в’язнів.

Опозиційні сили та правозахисні організації країни вже багато років наголошують, що соціалістичний уряд використовує затримання як інструмент для придушення інакомислення.

Уряд Венесуели, зі свого боку, заперечує утримання політичних в’язнів і наполягає, що всі ув’язнені вчинили кримінальні злочини. За словами чиновників, майже 900 людей уже були звільнені, однак вони не уточнюють часові рамки і, ймовірно, включають у цю цифру звільнення попередніх років. Офіційного списку осіб, які підлягають звільненню, влада також не оприлюднила.

Реклама

Серед інших раніше звільнених — Рафаель Тударес, зять колишнього опозиційного кандидата в президенти Едмундо Гонсалеса. Він провів у в’язниці понад рік і був засуджений до 30 років ув’язнення за обвинуваченням у тероризмі, яке його родина рішуче заперечує.

Тимчасова президентка Венесуели Делсі Родрігес оголосила про підготовку «закону про амністію» для сотень ув’язнених. Вона також заявила, що слідчий ізолятор Helicoide в Каракасі, який правозахисники давно критикують як місце знущань над ув’язненими, планують перетворити на центр спорту та соціальних послуг.

Законопроєкт передбачає негайне помилування осіб, ув’язнених за участь у політичних протестах або критику публічних діячів, повернення конфіскованого майна, а також скасування заходів Інтерполу та інших міжнародних обмежень, раніше застосованих урядом. Документ уже ухвалили в першому читанні в Національній асамблеї цього тижня. Для набуття чинності його мають підтримати під час другого голосування.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати готуються повернути Венесуелі нафтовий танкер, раніше затриманий американською стороною, що може стати першим подібним рішенням за президентства Дональда Трампа.

Реклама

Ми раніше інформували, що у Венесуелі звільнили трьох українців, яких утримували незаконно.