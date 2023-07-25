Владі необхідно поповнювати ті втрати, яких зазнає армія: адвокат прокоментував нові законодавчі зміни в РФ

Законопроєкт свідчить про те, що російській владі необхідно поповнювати ті втрати, яких зазнає армія, зазнають інші підрозділи від час війни з Україною.

Адвокат пояснив, навіщо Держдума РФ ухвалила закон про підвищення призовного віку до 30 років без перехідного періоду, а також удесятеро підвищила штраф за неприбуття до військкомату.

Про це адвокат Микола Полозов розповів під час телемарафону.

"Цей законопроєкт свідчить про те, що російській владі необхідно поповнювати ті втрати, яких зазнає армія, зазнають інші підрозділи від час війни з Україною. Спочатку пропонували, що підвищать вік граничний до 30, а вік призову - з 18 до 21. Потім підвищили до 30, нижню межу - це 5,5%, яких можуть призвати. Тобто фактично відбувається створення резервів", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше максимальна сума покарання за неприбуття до військкомату в РФ передбачала 3 тисячі рублів штрафу, тепер - 30 тисяч рублів.

Тим часом у Москві мерія почала вимагати від будівельних компаній надавати "добровольців" для участі у війні в Україні. Там погрожують розірвати контракти.

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