Владу норвезького міста Драммен звинуватили у расизмі через українських біженців: що сталося

Влада норвезького міста Драммен ухвалила рішення, що у майбутньому буде приймати біженців лише з України. В свою чергу уряд країни звинуватив міськраду у перевищення повноважень.

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Про це інформує видання DW.

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере уже заявив, що це рішення перевищує повноваження місцевих влади.

"Це не те, що можуть вирішувати міста", - сказав він.

Крім того, премʼєр заявив, що таке рішення є "незаконним".

"Фундаментальною цінністю є забезпечення рівного ставлення до людей, які стали біженцями", - пояснив Гар Стере.

Також рішення влади міста Драммен розкритикувала лідерка консервативної партії, депутатка парламенту Ерна Солберг. Вона заявила, що жоден муніципалітет не може ухвалювати рішення "приймати біженців лише з певної країни".

В свою чергу поліція міста зареєструвала заяву, у якій владу міста звинувачують у "інституційному расизмі".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ще одна країна подовжить тимчасовий захист для українських біженців.

Крім того, ми раніше інформували, що у Німеччині спрогнозували, скільки біженців покине Україну у разі перемоги РФ.

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