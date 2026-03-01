Іран / © twitter.com

Центральне розвідувальне управління США прогнозує, що у випадку ліквідації верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї під час американсько-ізраїльської операції владу в країні можуть перебрати ще більш радикальні ісламісти.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на двох поінформованих співрозмовників у розвідці.

За даними джерел агентства, відповідні оцінки були підготовлені ЦРУ протягом останніх двох тижнів.

Американська розвідка провела комплексний аналіз можливого розвитку подій в Ірані після втручання США. Зокрема, вивчалося питання, чи здатна військова операція спричинити зміну режиму в Ісламській Республіці та які сили можуть прийти до влади.

Водночас офіційні представники ЦРУ відмовилися від коментарів щодо цієї інформації.

Раніше повідомлялося, що ізраїльські медіа повідомили про масований удар по комплексу верховного лідера Ірану Алі Хаменеї та його загибель.

Ми раніше інформували, що армія оборони Ізраїлю офіційно розкрила імена представників вищого військового та політичного керівництва Ірану, які були знищені під час масованої атаки.