Владу в Судані намагається захопити спецназ, пов’язаний із ПВК “Вагнера”

Суданські Сили швидкого реагування співпрацюють з російськими найманцями Пригожина через спільне підприємство із видобутку золота в цій африканській країні.

Під час бойових дій, які 15 квітня ведуть підрозділи суданської регулярної армії та воєнізоване угруповання Сил швидкого реагування (RSF), яке тісно співпрацює із російськими найманцями із ПВК "Вагнера", у столиці країни Хартумі загинуло щонайменше троє людей.

Про це повідомляє ВВС.

Суданський спецназ, який очолює генерал Мохамед Хамдан Дагало, також відомий як Хемедті, стверджує, що контролює щонайменше три аеропорти, резиденцію головнокомандувача армії та президентський палац. Також повідомляють про сутички на державному телеканалі.

Армія заперечує це і каже, що бойові літаки завдають ударів по базах RSF.

Бойові зіткнення розпочалися після того, як Сили швидкого реагування не погодилися на запропонований перехід до цивільного правління у країні, який передбачає інтеграцію RSF до національної армії Судану. Керівництво спецназу наполягало на тому, щоб процедуру відклали на 10 років, а регулярні війська вимагали проведення процесу протягом двох років.

Генерал Хемедті сказав у коментарі Аль-Джазірі, що він буде воювати, доки не будуть захоплені всі армійські бази. Він також додав, що командувач регулярною армією генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан є "злочинцем" і буде або вбитий, або "постане перед правосуддям".

Очільник суданського спецназу відомий тим, що за сприяння групи Вагнера побував з офіційним візитом у Москви напередодні вторгнення РФ в Україну, де він публічно підтримав російську агресію, сказавши, що “весь світ повинен визнати, що [Росія] має право захищати свій народ”.

За інформацією The Africa Report, спільна діяльність RSF і ПВК “Вагнера” з видобутку золота в Судані допомогла створити золоті запаси в російському Центральному банку, що було важливо для Москви після вторгнення в Україну. Відомо про щонайменше 16 російських контрабандних рейсів із Судану до Росії за минулий рік.

Спільне підприємство RSF і групи Вагнера Meroe Gold відкрито вивішує прапор Радянського Союзу на своїй ділянці видобутку золота поблизу району Аль-Ібайдія в Північному Судані.

Нагадаємо, раніше працівники міжнародного аеропорту Хартума в Судані виявили завантажений коробками з золотом російський вантажний літак. Хоча за документами літак мав би експортувати печиво.

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