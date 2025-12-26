- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 544
- Час на прочитання
- 1 хв
Влаштовували молебні за Зеленського: в Росії затримали членів "секти", які вихваляли ЗСУ
Лідери «секти» пропагували ЗСУ як «світлі сили» та організовували молитви за Зеленського.
У російському Санкт-Петербурзі затримано близько 70 осіб, які брали участь у зібранні «радикальної секти», що молилася за здоров’я президента України Володимира Зеленського.
Про це повідомляють російські пабліки.
За даними правоохоронців РФ, організація нібито була створена в Україні.
Вони стверджують, що її засновники заявляли про «пробудження свідомості» та внутрішній духовний розвиток, проводили семінари та лекції, нібито навчаючи цілительству.
Насправді учасники зібрань обговорювали перебіг «спецоперації» та молилися за Зеленського, а лідери групи пропагували ЗСУ як «світлі сили».
За інформацією росЗМІ, одним із лідерів організації є Ольга Даутова, професорка та докторка педагогічних наук Санкт-Петербурзької академії післядипломної педагогічної освіти.
Правоохоронці Росії проводять перевірку. Розглядається питання про відкриття кримінальної справи за статтею «Публічне поширення завідомо неправдивої інформації про використання ЗС РФ», що передбачає до 10 років позбавлення волі.
